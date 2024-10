Corea del Sud: Pietrasanta e Jeungpyeong rafforzano i legami culturali

08 Ottobre 2024_ La città italiana di Pietrasanta ha siglato un accordo di amicizia con Jeungpyeong, Corea del Sud, per promuovere scambi culturali e...

08 Ottobre 2024_ La città italiana di Pietrasanta ha siglato un accordo di amicizia con Jeungpyeong, Corea del Sud, per promuovere scambi culturali e artistici. Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha incontrato il sindaco Lee Jae-young per discutere di progetti di collaborazione, tra cui eventi artistici e scambi di studenti. Durante la visita, la delegazione di Pietrasanta ha partecipato al festival di Jeungpyeong, assaporando la cultura locale e apprendendo tecniche artigianali tradizionali. La notizia è stata riportata da pressna.com, evidenziando l'importanza della cooperazione culturale tra Italia e Corea del Sud. La delegazione italiana ha espresso interesse per le tradizioni coreane, promettendo di continuare a sviluppare relazioni fruttuose tra le due città.