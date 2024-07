Corea del Sud: Polemica su Jennie di Blackpink per fumo in un luogo chiuso a Capri

9 Luglio 2024_ Un post online ha scatenato polemiche riguardo a Jennie, membro del gruppo K-pop Blackpink, per aver fumato in un luogo chiuso durante...

9 Luglio 2024_ Un post online ha scatenato polemiche riguardo a Jennie, membro del gruppo K-pop Blackpink, per aver fumato in un luogo chiuso durante una visita a Capri, Italia. L'autore del post, identificato come A, ha dichiarato di aver segnalato l'incidente all'Ambasciata della Corea del Sud in Italia tramite il sistema di petizioni pubbliche. La scena del fumo, che ha suscitato controversie, è stata ritenuta girata durante una recente visita di Jennie sull'isola di Capri. L'episodio ha attirato l'attenzione dei media sudcoreani e del pubblico, sollevando discussioni sulla condotta delle celebrità all'estero. Lo riporta il sito dailian.co.kr. La vicenda evidenzia l'importanza del rispetto delle leggi locali da parte delle figure pubbliche, anche quando si trovano all'estero.