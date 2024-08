Corea del Sud: Polemiche sul ripristino di Kim Kyung-soo alla guida del Memoriale dell'Indipendenza

10 Agosto 2024_ Il ripristino di Kim Kyung-soo come direttore del Memoriale dell'Indipendenza ha suscitato forti reazioni all'interno del Partito Democratico della Corea del Sud. Kim, noto per le sue posizioni controverse legate al passato coloniale giapponese, è stato al centro di un acceso dibattito politico. La sua nomina è vista da alcuni come un tentativo di riabilitare figure legate al collaborazionismo durante l'occupazione giapponese. La notizia ha generato preoccupazioni tra i membri del partito, evidenziando le divisioni interne su come affrontare il passato storico del Paese. Lo riporta il sito di notizie 한겨레 Saturday. La questione del collaborazionismo è un tema delicato in Corea del Sud, dove il ricordo dell'occupazione giapponese è ancora molto presente nella memoria collettiva.