Corea del Sud: Polemiche sulla nomina di Lee Jin-sook a capo della Commissione per le Comunicazioni

15 Luglio 2024_ La nomina di Lee Jin-sook, ex presidente di Daejeon MBC, a capo della Commissione per le Comunicazioni da parte del presidente Yoon Suk-yeol ha suscitato forti critiche. Lee è accusata di mancanza di neutralità e indipendenza, con l'opposizione e diverse associazioni giornalistiche che ne chiedono la revoca. La sua storia professionale, legata a precedenti governi conservatori, e le sue dichiarazioni controverse hanno alimentato il dibattito. La nomina è vista come parte di un più ampio tentativo di controllo dei media da parte dell'attuale governo. Lo riporta il sito 한겨레. La vicenda continua a sollevare discussioni sulla libertà di stampa e l'indipendenza dei media in Corea del Sud.