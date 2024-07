Corea del Sud: Polemiche sulla partecipazione del Presidente e della First Lady a un'udienza parlamentare

16 Luglio 2024_ La deputata del Partito Democratico, Seo Young-kyo, ha criticato la decisione del Presidente e della First Lady di non partecipare a...

16 Luglio 2024_ La deputata del Partito Democratico, Seo Young-kyo, ha criticato la decisione del Presidente e della First Lady di non partecipare a un'udienza parlamentare, definendola incostituzionale e illegale. Seo ha sottolineato che la richiesta di partecipazione è legittima secondo le leggi parlamentari e che il rifiuto potrebbe comportare sanzioni legali. La polemica è nata dopo che il capo di gabinetto presidenziale, Hong Cheol-ho, aveva inizialmente accettato di ricevere la convocazione, per poi cambiare idea. Secondo Seo, solo il Presidente o la First Lady avrebbero potuto influenzare tale decisione. 한겨레 riporta che la questione ha sollevato un dibattito sulla separazione dei poteri e sulla trasparenza del governo. L'udienza è prevista per il 20 luglio e si attendono ulteriori sviluppi.