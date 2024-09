Corea del Sud: Politica e medicina unite per la riforma sanitaria

09 Settembre 2024_ I leader dei partiti politici sudcoreani hanno concordato di lavorare insieme per garantire la partecipazione del settore medico al 'Comitato di Consultazione Politica'. Questo comitato si occupa di questioni di riforma sanitaria, tra cui l'aumento del numero di studenti nelle scuole di medicina. I rappresentanti dei partiti hanno sottolineato l'importanza della collaborazione con il settore medico per affrontare le sfide sanitarie del Paese. La necessità di un dialogo costruttivo tra governo e professionisti della salute è stata evidenziata come cruciale per il successo delle riforme. La notizia è stata riportata da 동아일보. I leader politici, tra cui il rappresentante del partito di governo e quello dell'opposizione, hanno espresso la loro intenzione di facilitare incontri con i professionisti della salute per promuovere un dialogo efficace.