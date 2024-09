Corea del Sud: Politica in fermento dopo il Chuseok con tensioni tra governo e opposizione

18 Settembre 2024_ Dopo il periodo festivo del Chuseok, la politica sudcoreana si trova in una fase di incertezze e tensioni. Le discussioni per la...

18 Settembre 2024_ Dopo il periodo festivo del Chuseok, la politica sudcoreana si trova in una fase di incertezze e tensioni. Le discussioni per la programmazione della sessione parlamentare di settembre sono state ostacolate dalla mancanza di accordo tra le forze politiche, preannunciando un mese difficile. I leader politici hanno espresso preoccupazioni riguardo alla disconnessione tra le questioni politiche e le reali esigenze della popolazione, in particolare in merito alla crisi sanitaria. La fonte di queste informazioni è ytn.co.kr. La situazione attuale evidenzia la necessità di un dialogo costruttivo tra governo e opposizione per affrontare le sfide sociali e sanitarie del paese.