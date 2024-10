Corea del Sud: Pop-up store di Colombo presenta la collaborazione con l'artista Arik Levy

9 Ottobre 2024_ A Busan, il pop-up store del marchio di lusso italiano Colombo è aperto fino al 17 ottobre, presentando una speciale collaborazione con l'artista Arik Levy. I visitatori possono ammirare borse uniche che combinano l'artigianato italiano con l'arte contemporanea, tra cui la famosa Dione bag, reinterpretata in chiave artistica. Questa iniziativa non solo celebra il design italiano, ma offre anche un'esperienza immersiva che unisce moda e arte, rendendo il pop-up un evento imperdibile per gli amanti del lusso. La notizia è riportata da blog.naver.com. Colombo, fondato nel 1937, è noto per l'uso di materiali pregiati come la pelle di coccodrillo, mentre Arik Levy è un artista di fama mondiale, riconosciuto per il suo approccio innovativo e scultoreo.