Corea del Sud: Pop-up store di Iope e Moschino celebrano l'italianità e la cultura pop

28 Settembre 2024_ La Corea del Sud ospita una serie di pop-up store che uniscono il mondo della bellezza e della moda, con particolare attenzione all'italianità. Iope, marchio di bellezza di Amorepacific, ha aperto un pop-up a Seoul dedicato al retinolo, mentre Moschino, noto brand di moda italiano, presenta la sua collezione autunnale presso il Lotte Department Store. Inoltre, un pop-up store di Pixar a Myeongdong offre prodotti ispirati ai celebri film d'animazione, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente. Queste iniziative dimostrano come la cultura italiana e il design continuino a influenzare il mercato sudcoreano, come riportato da newsis.com. I pop-up store non solo offrono prodotti esclusivi, ma anche esperienze interattive che attraggono un pubblico variegato, sottolineando l'importanza della creatività e dell'innovazione nel retail.