Corea del Sud: Pop-up store di Rudy Project a Seoul celebra l'eccellenza italiana negli occhiali sportivi

24 Luglio 2024_ Il Galleria Department Store di Seoul ospiterà un pop-up store del marchio italiano di occhiali sportivi 'Rudy Project' fino al 1° agosto 2024. Fondato nel 1985, Rudy Project è specializzato in occhiali per sport come ciclismo, golf e baseball, con tutti i processi di progettazione e produzione realizzati in Italia. Tra i prodotti di punta c'è il modello 'Spinair57', progettato per adattarsi a diverse forme del viso, e le lenti 'ImpactX2', che si adattano alle condizioni di luce. L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per i consumatori sudcoreani di scoprire l'innovazione e il design italiano nel settore degli occhiali sportivi, come riportato da hankyung.com. Rudy Project, con la sua attenzione alla qualità e al comfort, continua a rafforzare il legame tra Italia e Corea del Sud nel mondo dello sport.