Corea del Sud: Pop-up store 'Yepoda' apre a Milano, simbolo del successo della K-Beauty

6 Novembre 2024_ A Milano, presso la stazione centrale, ha aperto un pop-up store chiamato 'Yepoda', un marchio di K-beauty fondato da Sander Junyoung. L'imprenditore, di origini coreane e olandesi, ha creato il brand per soddisfare la crescente domanda di cosmetici coreani in Europa, ispirato dalle richieste di amici e familiari. La popolarità della K-beauty è stata recentemente evidenziata da un articolo del quotidiano italiano La Repubblica, che ha descritto la crescita esponenziale del mercato cosmetico coreano. La fonte di questa notizia è sedaily.com, che sottolinea come 'Yepoda' rappresenti un esempio del successo globale della K-beauty, paragonabile all'eccellenza dei prodotti italiani come la pelle e i vini.