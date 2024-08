Corea del Sud: Prada Beauty debutta con il suo lusso italiano nel mercato coreano

15 Agosto 2024_ Il marchio italiano di lusso Prada ha lanciato la sua linea di bellezza, Prada Beauty, in Corea del Sud, presentando una gamma di prodotti che riflettono il suo DNA distintivo. La collezione include una varietà di colori, profumi e una linea premium di skincare, tutti caratterizzati da innovazione e qualità. Inoltre, il brand italiano N.O.T.T.O ha introdotto una collezione di denim classico, realizzata con cotone leggero per un comfort ottimale durante l'estate. La notizia è stata riportata da woman.chosun.com, evidenziando l'interesse crescente per i marchi di lusso italiani nel mercato coreano. Queste iniziative dimostrano come l'Italia continui a influenzare le tendenze della moda e della bellezza a livello globale.