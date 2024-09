Corea del Sud: Preoccupazioni per i recenti fenomeni di sinkhole a Busan

22 Settembre 2024_ Due camion sono stati coinvolti in un incidente a causa di un grande fenomeno di sinkhole che si è verificato a Busan, Corea del Sud. Questo evento ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini, poiché simili fenomeni si sono verificati in diverse aree urbane del paese, inclusa Seoul. Le autorità locali stanno indagando sulle cause di questi sinkhole, che sono stati attribuiti a fattori come il cambiamento climatico e l'inadeguatezza delle attrezzature di monitoraggio. La fonte di queste informazioni è 한겨레. Le indagini sulle cause dei sinkhole sono in corso e i risultati sono attesi per novembre, mentre le autorità locali stanno lavorando per migliorare la sicurezza delle infrastrutture.