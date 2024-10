Corea del Sud: Preoccupazioni per la competitività nel settore CDMO a causa della nuova legge americana

17 Ottobre 2024_ La Corea del Sud si trova in una posizione delicata nel settore CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) mentre gli Stati Uniti si preparano a finalizzare una nuova legge sulla bio-sicurezza. Mentre paesi come l'India stanno aumentando il supporto governativo per espandere la loro quota di mercato negli Stati Uniti, la Corea del Sud non ha ancora elaborato una strategia di risposta. La legge, che prevede il divieto di utilizzo di tecnologie da parte di aziende biotecnologiche di paesi considerati una minaccia per la sicurezza nazionale, potrebbe escludere le aziende cinesi dal mercato americano, creando opportunità per i concorrenti. Tuttavia, le previsioni di crescita per il settore CDMO sudcoreano sono significativamente inferiori rispetto a quelle indiane, con una crescita annuale stimata del 7,5% fino al 2030. La notizia è riportata da 아주경제. La situazione evidenzia la necessità per la Corea del Sud di sviluppare strategie più aggressive per mantenere la propria competitività nel mercato globale.