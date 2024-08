Corea del Sud: Preoccupazioni per la sicurezza delle batterie delle auto elettriche dopo incendi recenti

19 Agosto 2024_ In Corea del Sud, il settore automobilistico sta affrontando un calo della fiducia dei consumatori a causa di recenti incendi di veicoli elettrici, che hanno portato a un aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza delle batterie. Un incidente avvenuto il 18 agosto in un parcheggio sotterraneo di un appartamento a Seoul ha coinvolto 17 auto elettriche, alimentando il timore tra i consumatori e rallentando le vendite di questi veicoli. Gli esperti avvertono che è necessario migliorare la sicurezza delle batterie e garantire la trasparenza delle informazioni per ripristinare la fiducia nel mercato. La fonte di queste informazioni è Metro 경제. Le autorità e i produttori di auto elettriche stanno lavorando per affrontare queste problematiche e rassicurare i consumatori sulla sicurezza dei veicoli elettrici.