Corea del Sud: Preoccupazioni per l'impatto del protezionismo di Trump sull'economia coreana

6 Novembre 2024_ L'economia della Corea del Sud è in allerta a seguito della possibile rielezione di Donald Trump, che potrebbe intensificare le politiche di protezionismo e nazionalismo economico. Gli esperti prevedono che le esportazioni sudcoreane potrebbero subire un calo fino a 61 trilioni di won a causa delle nuove tariffe commerciali, in particolare nei settori chiave come semiconduttori e automobili. La tensione si riflette anche nel tasso di cambio, con il won che si avvicina a una soglia psicologica di 1400 won per dollaro, un livello che ha storicamente segnato crisi economiche. La fonte di queste informazioni è 매일경제. Le preoccupazioni riguardano non solo l'industria, ma anche l'intera economia sudcoreana, che è fortemente dipendente dalle esportazioni verso la Cina, il principale partner commerciale.