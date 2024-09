Corea del Sud: Previsione di un deficit fiscale record di 30 trilioni di won nel 2024

26 Settembre 2024_ La Corea del Sud si prepara a registrare un deficit fiscale di 30 trilioni di won nel 2024, segnando il secondo anno consecutivo di gravi perdite fiscali. Il Ministero delle Finanze ha annunciato che le entrate fiscali nazionali saranno inferiori di 29,6 trilioni di won rispetto alle previsioni. I membri del Comitato per le Finanze del Parlamento hanno criticato il governo per la sua incapacità di prevedere le tendenze economiche, evidenziando che le cause del deficit sono simili a quelle dell'anno precedente. La fonte di queste informazioni è il 경향신문. I legislatori hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla necessità di riforme fiscali e alla gestione delle spese pubbliche, mentre il governo si trova a dover affrontare una crisi economica globale e una diminuzione dei profitti aziendali.