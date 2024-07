Corea del Sud: Procuratore Generale critica pubblicamente il team investigativo di Seoul

22 Luglio 2024_ Il Procuratore Generale della Corea del Sud, Lee Won-seok, ha criticato pubblicamente il team investigativo della Procura Centrale di Seoul per aver interrogato la First Lady Kim Keon-hee senza preavviso. Il capo della Procura Centrale di Seoul, Lee Chang-soo, ha incontrato Lee Won-seok per scusarsi dell'accaduto. La situazione ha evitato un'escalation di tensioni interne, ma Lee Won-seok ha dichiarato che prenderà le misure necessarie dopo aver chiarito i fatti. La fonte della notizia è 동아일보. La vicenda potrebbe riaccendere conflitti interni in base ai risultati dell'indagine sul caso di presunta corruzione legato a una borsa di lusso.