Corea del Sud: Progetto commemorativo per l'Anno di Scambio Culturale Italia-Corea

04 Novembre 2024_ I registi italiani hanno realizzato cortometraggi ispirati alla cultura coreana, in occasione dell'Anno di Scambio Culturale tra Italia e Corea del Sud. Il Centro Culturale Coreano in Italia presenterà in anteprima il cortometraggio 'Jeong Game', dedicato alla cultura coreana, il 5 novembre. Questo progetto rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami culturali tra i due Paesi, evidenziando l'interesse italiano per le tradizioni coreane. La notizia è stata riportata da moviebloc.com. L'iniziativa sottolinea l'importanza della collaborazione culturale e artistica tra Italia e Corea del Sud, promuovendo una maggiore comprensione reciproca.