Corea del Sud: Proposta di emergenza per risolvere la crisi sanitaria

04 Settembre 2024_ Il leader del gruppo parlamentare del Partito Democratico, Park Chan-dae, ha proposto la creazione di un comitato di emergenza per affrontare la crisi sanitaria in Corea del Sud durante un discorso al Parlamento. Park ha sottolineato l'urgenza di unire le forze tra governo, partiti politici e professionisti della salute per trovare soluzioni efficaci, evidenziando che i pazienti stanno affrontando gravi difficoltà nel ricevere cure. Ha anche sollecitato il governo a prendere sul serio la situazione critica degli ospedali e a collaborare per garantire la sicurezza dei cittadini. La fonte di questa notizia è hani.co.kr. La crisi sanitaria è aggravata dalla mancanza di personale negli ospedali e dalla chiusura di reparti di emergenza, creando preoccupazioni tra la popolazione in vista delle festività.