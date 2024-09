Corea del Sud: Proposta di legge per la disciplina etica dei parlamentari e riforme governative

05 Settembre 2024_ Il leader del gruppo parlamentare del Partito della Libertà, Choo Kyung-ho, ha proposto l'istituzione di un 'Codice di Etica per i Parlamentari' durante il suo discorso al Parlamento, sottolineando la necessità di sanzioni severe per insulti e comportamenti inappropriati. Ha anche ribadito l'impegno del governo di Yoon Suk-yeol per completare le 'quattro riforme' in ambito pensionistico, sanitario, lavorativo e finanziario, criticando la proposta del Partito Democratico di un sussidio universale di 250.000 won come populismo irresponsabile. Choo ha esortato a fermare le dispute politiche che non riguardano il benessere dei cittadini e ha chiesto una cooperazione bipartisan per affrontare le questioni urgenti. La notizia è riportata da hankooki.com. La proposta di legge mira a migliorare la condotta dei parlamentari e a promuovere un ambiente politico più responsabile in Corea del Sud.