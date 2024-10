Corea del Sud: Proposta per innalzare l'età per i benefici pensionistici a 75 anni

21 Ottobre 2024_ Lee Joong-keun, nuovo presidente dell'Associazione dei Cittadini Anziani della Corea, ha proposto di innalzare l'età minima per l'accesso ai benefici pensionistici da 65 a 75 anni, in risposta all'invecchiamento della popolazione. Durante la sua cerimonia di inaugurazione a Seoul, Lee ha sottolineato che l'attuale sistema di welfare non è sostenibile per il crescente numero di anziani, che si prevede raggiungerà i 20 milioni entro il 2050. Ha suggerito che l'età legale per essere considerati anziani dovrebbe aumentare di un anno ogni anno per i prossimi dieci anni, per mantenere il numero di cittadini anziani intorno ai 12 milioni. La notizia è riportata da The Korea Times. Lee, fondatore del gruppo immobiliare Booyoung, ha anche proposto misure per supportare le aziende che permettano agli anziani di continuare a lavorare, evidenziando la necessità di adattare le politiche sociali a una società sempre più invecchiata.