Corea del Sud: Protesta contro i crimini sessuali legati al deepfake a Gangnam

14 Settembre 2024_ Circa 120 cittadini si sono riuniti a Gangnam, Seoul, per partecipare a un evento di protesta contro i crimini sessuali legati al deepfake, nonostante le avverse condizioni meteorologiche. L'incontro, intitolato "Fiamma della Rabbia", ha visto la partecipazione di attivisti, studenti e cittadini di diverse età, uniti per denunciare l'abuso di potere maschile e la vulnerabilità delle donne nella società. La manifestazione si è svolta vicino al luogo del noto omicidio di una donna nel 2016, simbolo della violenza di genere in Corea del Sud. La fonte di questa notizia è ohmynews.com. Il movimento prevede incontri settimanali per continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema cruciale.