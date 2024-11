Corea del Sud: Proteste crescenti contro il presidente Yoon Suk Yeol e la first lady Kim Keon Hee

3 Novembre 2024_ Le opposizioni in Corea del Sud intensificano le proteste contro il presidente Yoon Suk Yeol e la first lady Kim Keon Hee, coinvolti...

3 Novembre 2024_ Le opposizioni in Corea del Sud intensificano le proteste contro il presidente Yoon Suk Yeol e la first lady Kim Keon Hee, coinvolti in uno scandalo di interferenza elettorale. Durante un grande raduno a Seoul, il partito di opposizione Democratic Party of Korea (DPK) ha chiesto un'inchiesta speciale sulle accuse contro Kim, che includono manipolazione di azioni e favoritismi nelle nomine elettorali. La popolarità di Yoon è crollata al 19%, il livello più basso dalla sua elezione nel maggio 2022, mentre il DPK ha annunciato l'intenzione di presentare un nuovo disegno di legge per un'inchiesta. La notizia è riportata da The Korea Times. Le manifestazioni riflettono un crescente malcontento pubblico e la richiesta di maggiore responsabilità da parte del governo.