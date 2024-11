Corea del Sud: Proteste di massa contro il governo a Seoul con scontri e arresti

10 Novembre 2024_ Due sindacati principali della Corea del Sud hanno organizzato un'imponente manifestazione a Seoul per criticare il governo, culminando in scontri con la polizia e 11 arresti. La manifestazione, intitolata 'Rivendicazione dello spirito di Jeon Tae-il', ha visto la partecipazione di circa 100.000 persone secondo gli organizzatori, mentre la polizia ha stimato circa 30.000 partecipanti. Durante l'evento, i manifestanti hanno ignorato gli ordini di disperdersi, portando a violenze e conflitti con le forze dell'ordine. La polizia ha espresso rammarico per la trasformazione della manifestazione in un evento illegale e ha promesso indagini severe. La notizia è riportata da 매일경제. Le manifestazioni si sono svolte in un contesto di crescente tensione politica in Corea del Sud, con il governo di Yoon Suk-yeol sotto pressione da parte di gruppi di opposizione e sindacati.