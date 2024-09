Corea del Sud: Renzo Rosso e il successo di Diesel nel mercato coreano

20 Settembre 2024_ Renzo Rosso, fondatore del marchio italiano Diesel e presidente del gruppo OTB, è stato recentemente intervistato riguardo al suo impatto nel settore della moda. Conosciuto come il 'Cristoforo Colombo della moda', Rosso ha rivoluzionato il mercato del denim dal 1978, creando un impero della moda che include marchi prestigiosi come Maison Margiela e Jil Sander. La sua azienda ha appena inaugurato un nuovo flagship store a Seoul, evidenziando l'importanza della Corea del Sud come mercato chiave per il brand. La notizia è stata riportata da joongang.co.kr, sottolineando l'interesse crescente per la moda italiana in Asia. Diesel continua a guadagnare popolarità tra le celebrità coreane, dimostrando l'influenza della cultura pop sulla moda.