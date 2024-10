14 Ottobre 2024_ Han Dong-hoon, leader del partito di governo, ha dichiarato che è necessario un rinnovamento del personale all'interno dell'ufficio presidenziale, puntando il dito contro la cosiddetta 'linea Kim Geon-hee'. Un alto funzionario del partito ha descritto questa linea come inappropriata e non legittimata, suggerendo che non dovrebbe esistere. Sono stati menzionati specifici membri dello staff presidenziale, definiti 'sette cortigiani', accusati di comportamenti politici inappropriati. La presidenza ha mantenuto il silenzio sulla questione, mentre si avvicinano le elezioni suppletive, come riportato da 경향신문. La situazione evidenzia le tensioni interne al governo e le preoccupazioni riguardo alla gestione della leadership e delle influenze esterne all'interno dell'amministrazione.