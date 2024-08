Corea del Sud: Riconoscimento per il reportage sulle misure contro le inondazioni estreme

17 Agosto 2024_ Il reportage di Dong-A Science, intitolato 'Riepilogo delle misure contro le inondazioni estreme nella penisola coreana', ha ricevuto il premio per il miglior reportage del mese da parte della Citizens' Coalition for Democratic Media. L'articolo, redatto da Kim So-yeon e PD Lee Da-sol, analizza l'aumento della frequenza e dell'intensità delle piogge torrenziali in Corea del Sud, evidenziando la necessità di strategie efficaci per affrontare il cambiamento climatico. Il reportage si concentra su esempi di infrastrutture verdi e grigie in altre città del mondo, come Tokyo e Berlino, per suggerire soluzioni praticabili per Seoul. La fonte di provenienza è ohmynews.com. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza di una comunicazione informata e scientifica riguardo alle sfide ambientali che il paese deve affrontare.