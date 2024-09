Corea del Sud: Riconosciuti abusi nei centri di detenzione per 'senza fissa dimora'

09 Settembre 2024_ La Commissione per la Verità e la Riconciliazione della Corea del Sud ha confermato gravi violazioni dei diritti umani in quattro centri di detenzione per persone senza fissa dimora, tra cui abusi fisici e lavoro forzato. L'indagine ha rivelato che tra gli anni '70 e '80, molte persone furono detenute senza un giusto processo e sottoposte a maltrattamenti. Un testimone ha descritto esperienze traumatiche, affermando di aver visto centinaia di morti durante la sua detenzione. La Commissione ha chiesto scuse ufficiali da parte del governo e misure di riparazione per le vittime, come riportato da 한겨레. Questo rapporto segna un passo significativo nella lotta per la giustizia e la trasparenza riguardo alle politiche di detenzione del passato in Corea del Sud.