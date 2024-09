Corea del Sud: Riduzione delle emissioni di gas serra grazie all'energia nucleare

10 Settembre 2024_ La Corea del Sud ha registrato una significativa riduzione delle emissioni di gas serra nel 2023, con un calo di 28,6 milioni di tonnellate rispetto all'anno precedente. Questo risultato è stato attribuito all'aumento dell'uso dell'energia nucleare, in particolare con l'entrata in funzione della centrale nucleare Shinhanul 1. Nonostante la crescita economica, le emissioni di gas serra sono diminuite, raggiungendo il livello più basso dal 1990 in termini di emissioni per unità di PIL. La notizia è stata riportata dal sito 매일경제, evidenziando l'impegno del governo sudcoreano nella transizione verso fonti di energia più sostenibili.