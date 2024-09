Corea del Sud: Riforma delle pensioni e resistenza alla bassa natalità tra i giovani

05 Settembre 2024_ Il governo sudcoreano ha presentato un piano di riforma delle pensioni che prevede l'aumento del tasso di contribuzione dal 9% al 13% e un adeguamento della sostituzione del reddito al 42%. Tuttavia, la riforma è messa in discussione dalla crescente resistenza dei giovani, in particolare della generazione MZ, contro la bassa natalità, che è considerata una crisi nazionale. La situazione è aggravata da un deficit annuale di circa 32 trilioni di won, che aumenta a causa della mancata riforma del sistema pensionistico. La fonte di queste informazioni è ohmynews.com. La questione della natalità è cruciale per il futuro del paese, poiché la Corea del Sud ha uno dei tassi di natalità più bassi al mondo, con una media di 0,72 figli per donna nel 2023.