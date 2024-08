Corea del Sud: Rinviato il vertice tra i leader dei partiti a causa del COVID-19

23 Agosto 2024_ Il vertice tra i leader dei partiti politici sudcoreani, previsto per il 25 agosto, è stato rinviato a causa della positività al...

23 Agosto 2024_ Il vertice tra i leader dei partiti politici sudcoreani, previsto per il 25 agosto, è stato rinviato a causa della positività al COVID-19 del leader del Partito Democratico, Lee Jae-myung. Nonostante il rinvio, le trattative tra i partiti continuano a livello operativo. Il membro del comitato centrale del Partito Democratico, Kim Byeong-joo, ha espresso la speranza che il vertice possa svolgersi la prossima settimana, una volta che Lee si sarà ripreso. La fonte di questa notizia è kbs.co.kr. Il rinvio del vertice è significativo in un periodo di crescente tensione politica e di necessità di affrontare questioni urgenti come la crisi economica e la sicurezza nazionale.