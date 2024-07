Corea del Sud: Riorganizzazione del National Intelligence Service sotto la guida di Cho Tae-yong

27 Luglio 2024_ Il National Intelligence Service (NIS) della Corea del Sud ha annunciato una riorganizzazione significativa, con oltre 100 dirigenti che saranno sostituiti nei prossimi mesi. Questa è la prima grande ristrutturazione dall'insediamento di Cho Tae-yong come direttore dell'agenzia. L'iniziativa è interpretata come un passo per migliorare l'efficienza operativa dell'agenzia, che gioca un ruolo cruciale nella sicurezza nazionale. La riorganizzazione è prevista per agosto e settembre, evidenziando l'impegno del nuovo direttore nel rafforzare le capacità del NIS. La notizia è stata riportata da 동아일보. Il NIS è l'agenzia di intelligence della Corea del Sud, responsabile della raccolta e analisi di informazioni relative alla sicurezza e alla difesa del paese.