Corea del Sud: Rischi per la cooperazione trilaterale con USA e Giappone nel 2024

19 Agosto 2024_ La cooperazione trilaterale tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone affronta un momento cruciale con la scadenza dei mandati dei leader di Washington e Tokyo nel 2024. Il vertice di Camp David, tenutosi il 18 agosto 2023, ha segnato un'importante tappa nel rafforzamento di questa alleanza, con i tre leader che hanno ribadito il loro impegno a fronteggiare le minacce alla sicurezza provenienti da Corea del Nord e Cina. Tuttavia, i cambiamenti di leadership negli Stati Uniti e in Giappone potrebbero creare un vuoto che complicherà ulteriormente la costruzione di un consenso tra i tre Paesi. Le preoccupazioni riguardano la direzione futura della partnership trilaterale, in un contesto di crescente instabilità regionale, come riportato da The Korea Times. La Corea del Sud, un alleato strategico degli Stati Uniti e del Giappone, si trova quindi a dover navigare in un panorama geopolitico in evoluzione.