Corea del Sud: Ristorante italiano 'Truffledi Alba' premiato dalla guida Michelin locale

20 Settembre 2024_ Il ristorante italiano 'Truffledi Alba', che utilizza il pregiato tartufo bianco come ingrediente distintivo, è stato selezionato per la guida '2024 Blue Ribbon Survey', considerata l'equivalente della Michelin in Corea del Sud. Situato a Seoul, il ristorante è stato inaugurato lo scorso anno e si ispira alla regione di Alba in Piemonte, famosa per la produzione di tartufi. Il menu include piatti unici come il 'Truffle Pairing Trio', che combina pasta fresca e steak, esaltando i sapori del tartufo. La notizia è stata riportata da beyondpost.co.kr, evidenziando l'apprezzamento della cucina italiana in Corea del Sud e il crescente interesse per ingredienti di alta qualità. 'Truffledi Alba' rappresenta un ponte culturale tra Italia e Corea, celebrando la tradizione gastronomica italiana in un contesto moderno.