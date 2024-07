Corea del Sud: Ristoranti italiani di SPC Group registrano un aumento delle vendite

22 Luglio 2024_ SPC Group ha annunciato che i suoi ristoranti italiani casual 'LaGrillia' e asiatici 'strEAT' stanno riscuotendo un grande successo dopo le recenti aperture e rinnovamenti. LaGrillia, che offre un'atmosfera ispirata alla Toscana e piatti italiani, ha visto un aumento delle vendite del 20% rispetto all'anno precedente. I nuovi concept e l'interior design moderno hanno attirato molti clienti, con particolare apprezzamento per le opere d'arte che raffigurano figure italiane come la Regina Margherita e il compositore Vincenzo Bellini. Anche i ristoranti strEAT, specializzati in cucina asiatica, hanno registrato un incremento delle vendite del 30% rispetto ai vecchi punti vendita. Lo riporta newsis.com. SPC Group continuerà a innovare per soddisfare le esigenze dei clienti, puntando su qualità e convenienza.