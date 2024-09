Corea del Sud: Ristoratori e strutture per l'infanzia affrontano difficoltà durante il Chuseok

14 Settembre 2024_ Ristoratori e strutture per l'infanzia in Corea del Sud stanno vivendo un periodo difficile a causa della crisi economica e della diminuzione dei fondi. Un ristorante di Seogwipo ha subito furti da parte di clienti che non pagano, costringendo i proprietari a installare telecamere di sicurezza senza risultati significativi. Allo stesso modo, un centro di assistenza per bambini a Jeju ha visto ridursi drasticamente le donazioni, rendendo difficile celebrare il tradizionale Chuseok, una festività importante in Corea. Le difficoltà economiche e l'aumento dei prezzi stanno aggravando la situazione per le piccole imprese e le comunità vulnerabili, come riportato da news.sbs.co.kr. Nonostante le sfide, ci sono ancora piccoli gesti di solidarietà che offrono un po' di conforto in questo periodo di crisi.