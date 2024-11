Corea del Sud: Risultati del terzo trimestre per Samsung Electronics deludono le aspettative

31 Ottobre 2024_ Samsung Electronics ha riportato un utile operativo di 3,9 trilioni di won nel terzo trimestre 2024, inferiore alle attese di mercato. Il segmento dei semiconduttori, che include la divisione Device Solutions (DS), ha visto un utile operativo di circa 3,86 trilioni di won, nonostante il business della memoria abbia sfiorato i 7 trilioni di won. Tuttavia, i risultati sono stati influenzati da un forte aumento dei costi e dalla rivalità con SK Hynix, che ha registrato un utile di 7,3 trilioni di won. La società ha annunciato un cambio strategico, puntando su investimenti in chip avanzati come l'HBM, mentre la produzione di semiconduttori ha subito una flessione per la prima volta in 14 mesi. La notizia è stata riportata da 매일경제. Samsung Electronics, con sede a Suwon, è uno dei principali produttori di semiconduttori al mondo e gioca un ruolo cruciale nell'economia sudcoreana.