Corea del Sud: Sal De Riso porta il dolce italiano a Seoul con un pop-up esclusivo

25 Ottobre 2024_ Il marchio italiano di dessert premium Sal De Riso ha aperto un pop-up store presso il Shinsegae Department Store di Gangnam, Seoul, dal 22 ottobre per due settimane. Questo evento segna l'ingresso del brand, noto per i suoi panettoni e dolci di alta qualità, nel mercato sudcoreano, attirando l'attenzione degli amanti dei dessert. Sal De Riso, che ha vinto il titolo di Campione del Mondo di Panettone per quattro anni consecutivi, offre quattro varietà di dolci, tra cui il classico tiramisù e il delizioso limone amalfitano. La notizia è stata riportata da blog.naver.com. L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per promuovere la cultura gastronomica italiana in Corea del Sud, evidenziando l'eccellenza dei prodotti dolciari italiani.