Corea del Sud: Samsung Biologics vince la causa contro le accuse di frode contabile

14 Agosto 2024_ Samsung Biologics ha ottenuto una vittoria in primo grado nella causa amministrativa contro le sanzioni per frode contabile imposte dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria. Dopo sei anni, l'azienda ha finalmente scagionato il suo nome dalle accuse di aver gonfiato il valore aziendale attraverso pratiche contabili irregolari. Il tribunale amministrativo di Seoul ha annullato tutte le sanzioni imposte dalla Commissione, che includevano la revoca di dirigenti e una multa di 8 miliardi di won. Questa sentenza segue un precedente verdetto di non colpevolezza per il presidente di Samsung Electronics, Lee Jae-yong, riguardo a simili accuse di frode contabile. La notizia è riportata da 매일경제. Samsung Biologics è una delle principali aziende biotecnologiche della Corea del Sud, specializzata nella produzione di farmaci biologici.