Corea del Sud: Samsung Electronics riconquista il primato mondiale nelle vendite di semiconduttori

31 Luglio 2024_ Samsung Electronics ha ripreso il titolo di leader mondiale nelle vendite di semiconduttori, superando TSMC, un'azienda taiwanese di produzione su commissione, dopo otto trimestri. Nel secondo trimestre del 2024, Samsung ha registrato un fatturato di 74,1 trilioni di won e un utile operativo di 10,4 trilioni di won, con un incremento rispettivo del 23,4% e del 1462,3% rispetto all'anno precedente. Il settore dei semiconduttori, in particolare la divisione Device Solutions (DS), ha guidato questa crescita, con vendite che hanno superato quelle di TSMC per la prima volta in otto trimestri. La fonte di queste informazioni è 동아일보. Le prospettive per il secondo semestre sono positive, grazie alla continua domanda di memorie ad alte prestazioni, come HBM e eSSD, che si prevede aumenteranno significativamente.