Corea del Sud: Samsung firma accordo con l'Arabia Saudita per la fornitura di componenti per veicoli elettrici

9 Luglio 2024_ Samsung Electronics ha firmato un accordo con l'Arabia Saudita per la fornitura di componenti per veicoli elettrici. Il contratto, del valore di 4 trilioni di won all'anno, rafforza la cooperazione economica tra i due Paesi. L'accordo prevede la fornitura di componenti avanzati per veicoli elettrici, contribuendo alla crescita del settore automobilistico sostenibile. Questo accordo è visto come un passo significativo verso l'espansione delle relazioni economiche bilaterali. Lo riporta il sito di notizie 매일경제. Samsung Electronics è uno dei principali conglomerati sudcoreani, noto per la sua leadership nel settore tecnologico.