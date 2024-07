Corea del Sud: Samsung registra un sorprendente aumento degli utili grazie ai chip AI

5 Luglio 2024_ Samsung Electronics ha annunciato un sorprendente risultato per il secondo trimestre del 2024, con un utile operativo di 10,4 trilioni di won, grazie alla forte domanda e all'aumento dei prezzi dei chip di memoria per l'intelligenza artificiale (AI). Le vendite hanno raggiunto i 74 trilioni di won, con un incremento del 23,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'utile operativo è aumentato del 1452,2%. Questo risultato supera di gran lunga le previsioni degli analisti, che stimavano un utile operativo di circa 8,3 trilioni di won. La divisione Device Solutions (DS) di Samsung, che si occupa dei semiconduttori, ha contribuito per circa il 60% all'utile operativo totale. Lo riporta 매일경제. Le prospettive per la seconda metà dell'anno rimangono positive, con un'ulteriore crescita prevista per i prezzi dei chip DRAM e NAND.