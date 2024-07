Corea del Sud: Santa Maria Novella conquista i giovani nei caffè di Seoul

6 Luglio 2024_ Il marchio italiano di nicchia Santa Maria Novella ha lanciato una serie di eventi pop-up in celebri caffè di Seoul, attirando...

6 Luglio 2024_ Il marchio italiano di nicchia Santa Maria Novella ha lanciato una serie di eventi pop-up in celebri caffè di Seoul, attirando l'attenzione dei giovani consumatori. I prodotti, tra cui profumi, lozioni e diffusori, sono esposti e disponibili per la prova in loco. L'iniziativa, organizzata da Shinsegae International, mira a soddisfare la crescente domanda di profumi di nicchia tra i giovani sudcoreani. Durante l'evento, i clienti possono anche gustare dessert e bevande ispirati ai prodotti del marchio italiano. Lo riporta etoday.co.kr. La collaborazione riflette la tendenza dei giovani a cercare prodotti unici e di alta qualità, nonostante il contesto economico sfavorevole.