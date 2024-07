Corea del Sud: Scontro fisico e verbale al Parlamento durante la prima udienza sull'impeachment del Presidente

19 Luglio 2024_ La prima udienza parlamentare sull'impeachment del Presidente Yoon Suk-yeol è stata segnata da scontri fisici e verbali tra i membri del Parlamento sudcoreano. Durante l'udienza, che si concentrava sulle accuse di interferenza nelle indagini sulla morte del sergente Chae, diversi parlamentari, tra cui Jeon Hyun-hee del Partito Democratico e Park Eun-jung del Partito della Riforma Nazionale, sono rimasti feriti. Il presidente della commissione legislativa, Jung Cheong-rae, ha minacciato azioni legali per violazione della legge sulla modernizzazione del Parlamento. La sessione è stata caratterizzata da accuse reciproche di illegalità tra i partiti di maggioranza e opposizione. Lo riporta il sito di notizie 동아일보. La prossima udienza è prevista per il 26 luglio e affronterà ulteriori accuse contro il Presidente e la First Lady.