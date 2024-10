Corea del Sud: Scontro tra maggioranza e opposizione durante il primo giorno di audit parlamentare

07 Ottobre 2024_ Il primo giorno di audit parlamentare della 22esima legislatura in Corea del Sud ha visto un acceso scontro tra il partito di maggioranza, il 국민의힘 (People Power Party), e l'opposizione, il 더불어민주당 (Democratic Party). Mentre l'opposizione ha sollevato accuse riguardanti la First Lady Kim Geon-hee, la maggioranza ha risposto con critiche al leader dell'opposizione Lee Jae-myung. Le tensioni sono emerse anche in altre commissioni, con discussioni accese su vari temi, tra cui l'assenza di testimoni chiave. L'audit parlamentare si svolgerà fino al 1° novembre 2024, come riportato da 동아일보. Questo evento è cruciale per la trasparenza e la responsabilità del governo, in un contesto politico già teso in Corea del Sud.