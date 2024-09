Corea del Sud: Scoperta di risorse energetiche nel Mar del Giappone stimata fino a 140 miliardi di barili

25 Settembre 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato che nel Mar del Giappone potrebbero essere presenti tra 35 e 140 miliardi di barili di petrolio e gas naturale, secondo uno studio commissionato a una società americana. Nonostante le critiche sulla scelta della società di analisi, esperti locali hanno confermato la validità dei dati, sostenendo che le risorse potrebbero essere significative. Il Ministero dell'Industria prevede di selezionare un consulente per attrarre investimenti esteri e avviare le prime perforazioni entro dicembre. La notizia è stata riportata da 매일경제, evidenziando l'importanza di queste scoperte per l'economia nazionale e la sicurezza energetica della Corea del Sud. Il progetto di esplorazione è cruciale per ridurre la dipendenza energetica del paese e massimizzare i benefici economici derivanti dalle risorse naturali.