Corea del Sud: Scuse ufficiali di Jennie per il video girato a Capri

9 Luglio 2024_ L'agenzia di Jennie, Odd Atelier, ha rilasciato una dichiarazione di scuse per il comportamento della cantante nel video 'A Moment in Capri with Jennie'. Nel video, pubblicato il 2 luglio sul canale YouTube ufficiale, Jennie è stata vista fumare un oggetto simile a una sigaretta elettronica all'interno di un edificio, causando polemiche. Un utente ha richiesto un'indagine all'Ambasciata della Corea del Sud in Italia, ritenendo che il video fosse stato girato sull'isola di Capri. L'Ambasciata ha sollecitato le autorità italiane a prendere provvedimenti. Lo riporta joongang.co.kr. Jennie ha contattato direttamente lo staff presente sul set per scusarsi e ha promesso di mostrarsi più matura in futuro.