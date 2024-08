Corea del Sud: Sejong implementa misure di sicurezza per prevenire incendi nei veicoli elettrici

21 Agosto 2024_ La città di Sejong sta adottando un sistema di gestione della sicurezza per affrontare i rischi di incendio associati all'aumento dei...

21 Agosto 2024_ La città di Sejong sta adottando un sistema di gestione della sicurezza per affrontare i rischi di incendio associati all'aumento dei veicoli elettrici. Attualmente, i veicoli elettrici registrati nella città sono 4.903, rappresentando il 2,6% del totale, con una copertura delle stazioni di ricarica del 98%. Negli ultimi cinque anni, si sono verificati quattro incendi, principalmente nei parcheggi sotterranei degli edifici residenziali, ma senza gravi danni grazie a interventi tempestivi. Le autorità locali stanno pianificando ispezioni complete e raccomandando il trasferimento delle stazioni di ricarica sotterranee a livelli superiori entro ottobre. La notizia è stata riportata da 경향신문. Sejong è una città della Corea del Sud, nota per essere un centro amministrativo e per la sua crescente popolazione di veicoli elettrici.