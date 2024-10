Corea del Sud: Seoul avvia il piano di sotterramento delle ferrovie cittadine

23 Ottobre 2024_ Il sindaco di Seoul, Oh Se-hoon, ha presentato un ambizioso piano per la trasformazione delle ferrovie sopraelevate in sotterranee...

23 Ottobre 2024_ Il sindaco di Seoul, Oh Se-hoon, ha presentato un ambizioso piano per la trasformazione delle ferrovie sopraelevate in sotterranee durante una conferenza stampa tenutasi presso il municipio di Seoul. Il progetto prevede la conversione in sotterraneo di circa il 94% delle linee ferroviarie che attraversano la città, per un totale di circa 68 chilometri. Le aree interessate includono importanti stazioni come Seoul Station, Yongsan Station e Yeongdeungpo Station, contribuendo a migliorare l'estetica urbana e la qualità della vita dei cittadini. La notizia è stata riportata da 매일경제. Questo piano di sviluppo integrato mira a ridurre il traffico e a creare spazi pubblici più fruibili, riflettendo l'impegno della città per un ambiente urbano più sostenibile.